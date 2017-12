Árvore em Pinheiros tem risco de queda

Há meses peço a poda, mas ninguém faz nada, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há mais de 30 anos moro na Rua Ibsen da Costa Manso, em Pinheiros, local arborizado por árvores da espécie “Tipuana Tipo”, com mais de 50 anos. Como sou engenheiro agrônomo, há mais de 6 meses comuniquei à Subprefeitura Pinheiros que 3 exemplares dessas árvores correm sério risco de cair. Uma delas, está situada no número 300. Caso caia, acarretará sérios danos na rede elétrica, telefonia etc., e ainda pode machucar algum pedestre. Peço ajuda! Heitor Portugal Procópio de Araujo / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Coordenação das Subprefeitura informa que a Subprefeitura Pinheiros realizou a poda da árvore no dia 1.º/2. Ressalta que a subprefeitura realizará uma vistoria no local.

Réplica do leitor: Moro em frente dessa árvore e posso garantir que não houve poda alguma. A Regional de Pinheiros mente descaradamente.

Foto: Heitor Portugal Procópio de Araujo