Arbustos dominam a calçada

Não há espaço para os pedestres, por causa dos arbustos, reclama leitora

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: A Rua Job Lane, com início na travessa da Vereador José Diniz, tem sido um grande problema para nós, moradores e pedestres do bairro. Não há espaço para caminharmos. As calçadas são estreitas e todas tomadas por vegetações, que impedem a nossa passagem. Há um grande risco de atropelamentos pela quantidade de veículos que passa por aqui. Em especial, gostaria de solicitar providência para a casa que fica na esquina com a Job Lane e Landgraft. Na verdade o endereço é Landgraft, n.º 9, mas há entrada pela Job Lane também. Os arbustos estão enormes e nos impede de caminhar pela calçada que também tem uma vegetação bem grande. Já solicitamos aos moradores a poda, porém sem sucesso. N. B./ São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Vila Mariana informou, em 10/9, que vai realizar vistoria na calçada da Rua Job Lane e, constatada as irregularidades, os responsáveis serão intimados à regularizar a situação. Sobre a Rua Landgraft, altura do número 9, o serviço de capinação será realizado ainda no mês de setembro.

Réplica da leitora: Quanto à casa da Rua Landgraft, n.º 9, esquina com a Job Lane, os arbustos realmente crescem nos impedindo de andar pela calçada. Corremos o risco de sermos atropelados, pois, para desviar, temos de caminhar pela Rua Job Lane e o tráfico é intenso. Além do mais, os motoristas acabam gritando palavrões, pois corremos o risco de sermos atropelados. Já presenciei várias pessoas que caíram e se machucaram ao desviar dos arbustos. Por diversas vezes já solicitamos aos moradores, através de cartinhas deixadas em sua caixa postal, para que façam a poda regularmente. Muitas vezes, nem é preciso contratar um jardineiro, basta apenas com um pouco de boa vontade, eles mesmos tirarem, pelo menos, o excesso que nos impede de caminhar. Somos idosos e além de caminhadas para qualquer local que nos locomovermos esse é o nosso caminho, não há como evitar passar por lá. Hoje (20/9) quase fui atropelada. Estava chovendo e precisei desviar da calçada da Rua Job Lane, pois os arbustos atrapalham muito e com guarda chuva a situação é pior. Espero que as providências sejam tomadas no sentidos de haver a poda regularmente antes que uma tragédia ocorra com os pedestres.