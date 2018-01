Arborização no Brás fica na promessa

Secretaria respondeu que até o dia 30/9 seriam plantadas 144 árvores



Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Nasci no Brás e trabalho no bairro há 41 anos. É vergonhoso que um centro de compras, tão importante, de produtos têxteis para o vestuário e para o lar, recebendo milhares de pessoas diariamente, de dentro e de fora do Estado, seja tão pobre em árvores e áreas verdes. Com a chegada da primavera, poderia ser um aprazível lugar, se a Prefeitura e a regional não fossem tão omissas e negligentes, apesar de serem constantemente alertadas para o problema. Flavio Marcus Juliano / São Paulo

Resposta: A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informa que em setembro iniciou o projeto de arborização na região do Brás, em parceria com a Rede Globo São Paulo. A previsão é de que até o dia 30 de setembro a região seja contemplada com 144 espécies árboreas. Além disso, outros bairros da capital também receberão a intervenção do plantio de árvores.

Réplica do leitor: Na sexta-feira (4/10) passei pelas Ruas Oriente e Maria Marcolina e não vi nada de expressivo, conforme a promessa da Prefeitura. Eles disseram que o plantio seria feito até 30/9, mas não falaram de que ano. Gostaria que a reportagem constatasse como estão as ruas do Brás.