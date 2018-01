Aposentado tem poupança sacada e Caixa não reconhece fraude

O aposentado Hernán Rojas, de 89 anos, descobriu que toda a sua poupança havia sido sacada dos caixas eletrônicos da Caixa na agência da Vila Mazzei.

Apesar de seu extrato bancário evidenciar saques de até R$ 4.500,00 no mesmo dia, a Caixa respondeu à reportagem do Estadão que o limites diário de saque de R$ 1.000,00 foi respeitado. O banco não reconhece ter havido fraude no caso.

Reclamação do leitor: “Foi extraída fraudulentamente dos caixas eletrônicos da Caixa toda minha poupança, que consistia em R$ 49.000,00. Foram extrações irregulares, de até R$ 4.500,00 no mesmo dia. A Caixa se omite e insiste em afirmar que todos aqueles saques foram regulares.”

Resposta da empresa: “A Caixa informa que o valor em questão não foi retirado de uma vez e que respeitou os limites diários de saque. Por força de lei, o banco esclarece que não pode dar mais detalhes devido à preservação do sigilo bancário.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.