Aposentada recebe cobrança indevida por plano de saúde

Lourdes Antunes recebeu cobranças com valores mais altos do que os devidos por seu plano de saúde. Nada foi feito mesmo após as reclamações, e ela teve de pedir ajuda ao SP Reclama.

A SulAmérica e a Qualicorp, ambas responsáveis pelo plano, se comprometeram a reembolsar a leitora e as cobranças foram regularizadas.

Reclamação da leitora: “Tenho um plano de saúde Sul América, administrado pela Qualicorp. Foram cobrados em boletos valores muito acima do meu contrato. Reclamei com a Qualicorp, que constatou o erro, mas não resolveu meu caso. Tenho 78 anos, sou aposentada, já tive câncer, estou com receio que, pela minha insistência em receber o que é meu, me desliguem do plano.

Resposta da Qualicorp: “A Qualicorp informa que entrou em contato com a Sra. Lourdes Antunes para esclarecer suas dúvidas e solucionou a questão.”

Resposta da SulAmérica: “A SulAmérica informa que solucionou a questão e entrou em contato com a sra. Lourdes Antunes para prestar os devidos esclarecimentos.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.