Após troca de senha, leitor perde acesso à Claro TV

Renan Albertini atualizou a senha de sua TV por assinatura da Claro e desde então não conseguiu mais realizar o login para desfrutar do serviço. Apesar de ter tentado resolver o problema com a empresa, ele não obteve respostas satisfatórias.

A Claro afirmou que está em contato com o leitor para poder solucionar o problema de acesso à TV.

Reclamação do leitor: “Desde que pediram para atualizar a senha, devido à entrada do Now, não consigo mais logar no site da Claro TV. Registro a nova senha a partir do link que eles mandam e, quando vai salvar, diz que houve um erro e que eu devo tentar mais tarde. Isso faz vários meses. Sem esse login, não consigo pegar o boleto pra pagar em dia, acabo pagando multa. Já tentei via SAC, no entanto nada aconteceu. Não sei mais para quem recorrer.”

Resposta da empresa: “Em atenção à mensagem do Sr. Renan Albertini, a Claro informa que está com contato com o cliente para a finalização do caso.”

