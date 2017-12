Após oferecer pacote errado, NET não aparece para fazer instalação em casa de cliente

Ana Maria Pacheco adquiriu um pacote de TV por assinatura da NET, por meio do telefone. Só que a atendente passou informações erradas, e ela acabou não fechando o pacote do jeito que desejava.

Após várias ligações, a empresa ofereceu o serviço do jeito que Ana Maria queria. Só que aí começou o problema da instalação. Ela recebeu novas ligações para confirmar dados e endereço, mas os técnicos da NET nunca apareceram.

Em resposta ao Estadão, a NET informou que o atendimento foi realizado na casa da cliente e que os problemas foram solucionados. Ana Maria confirmou a resolução do impasse.

Reclamação da leitora: “Contratei serviços da NET em 28 de julho, via telefone, com 139 canais, internet de 15 mega e telefone ilimitado, com um ponto extra, mais canais de filmes, pela quantia de R$ 174,90 por três meses e R$ 259,80 após os três meses. Minha casa fica em Santo André.

Dessa data em diante, recebi inúmeros telefonemas perguntando sobre a instalação. Em uma delas, eles me disseram que a primeira atendente não havia inserido os dois canais de filmes. Refizeram o contrato e marcaram a instalação para 30 de julho, mas nunca apareceram.

Recebi mais dois telefonemas, pedindo todas as confirmações, mas oferecendo uma ‘promoção’, num pacote de 160 canais por R$ 209,90 por cinco meses, R$ 239,00 após o prazo, mais 10 mega de internet. Me garantiram a instalação, mas voltei a receber telefonemas da NET, sempre para confirmação de dados e novos agendamentos da instalação, porque os outros contratos foram cancelados novamente”

Resposta da empresa: “Em atenção à mensagem da Sra. Ana Maria Pacheco, a NET informa que após atendimento técnico realizado na residência da cliente, a questão foi solucionada. A Empresa permanece à disposição.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.