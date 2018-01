Apesar de cancelar compra, leitor recebe cobrança de empresa

José Antônio Cunha comprou um Ipad pelo site do Extra. Ele efetuou a devolução no mesmo dia e solicitou o cancelamento da compra. No entanto, a empresa não realizou o estorno e já cobrou seis de nove parcelas.

Reclamação de José Antônio Cunha: “Comprei um Ipad no site do Extra. Eu efetuei a devolução no mesmo dia e pedi estorno do lançamento da compra no cartão de crédito. Após inúmeras reclamações, recebi um e-mail informando que estava sendo providenciado o estorno. A compra foi efetuada em nove parcelas, sendo que até o momento foram cobradas seis.”

Resposta do Extra: “Em atenção à resolução deste caso, informamos que o cliente confirmou o estorno do valor pago.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.