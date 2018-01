Apartamento da Construtora Dado tem infiltração e traças

“A situação é grave, e empresa não se importa”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Desde que comprei um apartamento da Construtora Dado, sofro com problemas de infiltração na parede da fachada. O armário já perdeu todo o fundo, apodreceu e, para piorar, está cheio de traças – que comem as roupas. A água que cai naparede externa do prédio se infiltra no apartamento for falhas na construção. Tentei falar várias vezes com a Construtora Dado, mas não obtive retorno. Cansada de esperar por alguma providência, procurei por um empreiteiro. Ele me orientou a colocar uma manta metálica atrás do armário, para impedir a infiltração. O problema foi contido por um período, mas agora a situação piorou. As traças voltaram e a água que vem da fachada entra pela parte da parede que não tem a manta. Como a parede está repleta de bolor, tenho de tomar antialérgico todos os dias. Além disso, fui obrigada a chamar uma empresa para dedetizar todo o apartamento, por causa das traças. Os moradores do prédio entraram com processo contra a construtora, por conta dos problemas na fachada e de trincas nos apartamentos. Peço uma posição, pois esses problemas estão dentro da garantia, que é de 5 anos. Raffaella Borelli / São Paulo

A Construtora Dado não respondeu.

Fotos: Raffaella Borelli