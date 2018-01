Aparelhos e lâmpadas queimam frequentemente

“Há quase 2 meses aguardo solução da Eletropaulo”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Somos um condomínio e temos um terreno com entrada independente, onde alguns condôminos possuem uma segunda vaga para veículos. Há anos as lâmpadas de iluminação e o motor do portão da garagem queimam sem explicação constantemente. Um eletricista profissional foi contratado e, após as verificar as medições, concluiu que há excesso de voltagem nas horas que não são de pico. Ou seja, no período noturno a voltagem excede mais do que o sistema aguenta, ocasionando a queima dos equipamentos. A Eletropaulo fez visita técnica ao local, trocou os fios do poste e numa outra medição constatou o excesso de voltagem. Foi sugerido que eu solicitasse à concessionária a instalação de um “medidor de variação de voltagem”, o que fiz no dia 15/7. Mas, até hoje, após vários protocolos e ligações, não recebi resposta. Sergio Mantovanio / São Paulo

Resposta: A AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e informa que, por uma inconsistência no sistema, o pedido não pôde ser processado corretamente. Diante disso, outra solicitação foi aberta pela área comercial e a AES Eletropaulo enviou técnicos ao estacionamento para instalar um equipamento de medição, pelo qual vai avaliar os níveis de voltagem da rede elétrica. Após 10 dias úteis, a distribuidora vai avaliar os resultados para determinar quais serviços vão ser realizados no endereço.

Réplica do leitor: O problema foi solucionado em partes. O endereço em que ocorre o problema é diferente do endereço da cobrança. Como os técnicos da Eletropaulo vieram sem avisar, nesse dia justamente eu não estava no local. Disseram que retornariam, o que até hoje não aconteceu. Aguardo a solução definitiva do problema.