Aparelho de celular da Asus apresenta defeito em aplicativos e funcionalidades

Wanderlei Freire de Carvalho comprou um celular da marca Asus no fim do ano passado, porém, em seguida, o aparelho começou a apresentar defeito nas funcionalidades e também nos aplicativos. Ele se queixa que já fez várias reclamações, mas não conseguiu solucionar o problema.

Reclamação de Wanderlei Freire de Carvalho: “No dia 25 de novembro, fiz a infeliz opção pela compra de um Smartphone Zenfone 2 de 32 GB com a garantia de atualização para a versão Android 6.0 Marshmallow, assim como disponibilizado no site da empresa. Recebi o produto e, antes de qualquer coisa, liguei para o suporte técnico da empresa e após receber a confirmação de que meu aparelho estava apto e regular para receber o procedimento de atualização, cumpri como informado e instruído pelo técnico da ASUS. Já com o aparelho em suposto funcionamento, mais uma vez, liguei para tirar e eliminar a dúvida se realmente a versão instalada no aparelho era a atual, e tive a confirmação positiva de todo o processo. Foi aí que começou minha triste opção pela compra do produto e pela marca Asus. Após ter notado que alguns aplicativos e funções do aparelho não estavam funcionando, registrei uma ocorrência junto ao suporte técnico da empresa no dia 8 de dezembro do ano passado. Novamente, registrei outra reclamação no dia 12 de dezembro, questionando a empresa por ofertar uma opção de atualização e a mesma não funcionar e recebi um e-mail com a instrução para restaurar o aparelho como suposta forma de solução ao problema. Fiz todos os procedimentos e não funcionou novamente.”

Resposta da Asus: “Foi solicitado o ressarcimento e o mesmo foi aprovado. Muito obrigado pelo contato. Por favor, pode nos contatar sempre que precisar.”

