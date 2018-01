Aparelho de celular apresenta defeito com menos de um mês de uso

O leitor Evandro Antônio da Silva comprou um celular MOTO G4 da Motorola. O aparelho começou a apresentar problemas no software. Ao usar aplicativos ou escutar músicas, o celular desliga sozinho – inclusive quando ele faz alguma ligação telefônica.

Em resposta ao Estadão, a Motorola informa que o caso foi solucionado.

Reclamação de Evandro Antônio da Silva: “Gostaria de relatar um grave problema que estou tendo com o celular MOTO G4, da Motorola, pois meu aparelho, nem com um mês de uso, começou a apresentar problemas no software. Ele também fica com várias telas subindo e descendo ao mesmo tempo. Como se não bastasse todo esse transtorno com o aparelho, por diversas vezes entrei em contato com a assistência online da Motorola, que me dava algumas possíveis soluções, mas que não resolvia o problema, e me encaminharam para a assistência técnica, onde fui mal atendido”.

Resposta da Motorola: “A Motorola lamenta o ocorrido e informa que o caso foi solucionado de forma definitiva junto ao consumidor Evandro Antônio da Silva. Para esclarecer qualquer dúvida adicional, a empresa se coloca à disposição por meio de seu serviço de Atendimento e Vendas ao Consumidor”.