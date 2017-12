Aparelho de celular apresenta defeito após 5 meses de uso

Guilherme Valland comprou um celular modelo Motorola G4 Plus. Após 5 meses de uso, o aparelho apresentou defeito. Ele encaminhou à assistência técnica, mas foi informado que não seria possível consertá-lo e que receberia um celular novo. O leitor ressalta que ficou mais de 90 dias sem o aparelho e a Motorola está demorando para enviar um novo ou devolver o seu dinheiro.

Reclamação de Guilherme Valland: “Comprei um celular modelo Motorola G4 Plus no valor de R$ 1.499,00 com garantia de um ano. A partir do 5° mês de uso, o aparelho começou a apresentar um defeito de tremor de imagem na tela. Levei o aparelho até uma assistência técnica e fui informado que o meu celular não teria conserto e que receberia um aparelho novo. Já fiz dezenas de ligações para a Motorola e nenhuma solução me foi dada. Quero a troca do aparelho ou a devolução do dinheiro pago.”

Resposta da Motorola: “A Motorola lamenta o ocorrido e informa que o caso foi solucionado de forma definitiva junto ao consumidor Guilherme Valland. Para esclarecer qualquer dúvida adicional, a Motorola coloca-se à disposição por meio de seu serviço de Atendimento e Vendas ao Consumidor pelos telefones 4002-1244 para as capitais e regiões metropolitanas e 0800 773 1244 para as demais localidades.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.