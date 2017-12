Aparelho da NET queima TV, mas cliente não consegue reembolso do conserto

Por André Cáceres

O leitor Márcio Martins teve sua televisão queimada após uma forte chuva. Ao levar o aparelho na assistência, ele identificou que o problema foi causado pelo receptor da NET. O cliente, então, solicitou o reembolso do conserto, mas não conseguiu recuperar o valor.

Em resposta ao SP Reclama, a NET informou que esclareceu o cliente e que irá resolver o caso em 15 dias.

Reclamação do leitor: “No dia 9/11/16, durante forte chuva, o aparelho da NET e meu televisor pararam de funcionar. Levei a TV para a assistência técnica autorizada, onde foi constatado que a placa mãe foi queimada por meio de descarga pela entrada HDMI, ou seja, onde estava conectado o aparelho da NET. Após o conserto da TV, abri um chamado na NET, em que a atendente agendou uma visita técnica. O técnico não fez nenhum questionamento ou teste no aparelho e o substituiu. No dia 16/11, entrei em contato com a NET para solicitar reembolso do conserto da TV. Me ligaram, mas a atendente queria enviar um técnico para fazer vistoria na minha casa, pois era norma da empresa – mesmo eu informando que tanto o aparelho da NET como o televisor haviam sido trocados e consertados. Enfim, ela informou que não poderia fazer mais nada. Se eu não tivesse consertado a TV, iria ficar dias com ela queimada, à espera de um técnico da NET.”

Resposta da empresa: “Em atenção à mensagem do sr. Márcio Martins, a NET informa que entrou em contato com o cliente e esclareceu as questões citadas. A operadora reforça que manterá contato com o cliente por mais 15 dias, até a finalização do caso. A operadora permanece à disposição.”



