Apagão no Jardim Guedala

“É um imenso descaso com o consumidor”, diz leitor sobre o atendimento da Eletropaulo

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: No dia 28/6, às 16h30, houve um apagão na região do Jardim Guedala. De imediato ligamos para a Eletropaulo para comunicar a ocorrência. O funcionário disse que a energia seria restabelecida às 20h40 (impressionante a precisão!). Como até as 21horas nada mudou, ligamos e ouvimos a gravação que dizia: “Vai retornar o mais rápido possível”, e desligava. É ou não é um imenso descaso com o consumidor e um contrassenso mandarem anotar um número de protocolo que já de antemão sabiam que não seria válido? E sabem a que horas retornou a energia? À 00h45 do dia 29. Adriano Julio de Barros Vicente de Azevedo / São Paulo

Resposta da empresa: a AES Eletropaulo informa que a ocorrência se deve à batida de um carro em um poste na Rua Magalhães de Araújo. Neste caso, a distribuidora só pode iniciar o reparo após a liberação da área por parte da perícia policial e a retirada do veículo, o que ocorreu por volta das 16h45 do dia 29 de junho. A AES Eletropaulo esclarece ainda que a substituição de poste é um serviço complexo.

Réplica do leitor: A Eletropaulo só não me respondeu sobre o motivo da falta de energia porque não tem nenhum atendente para fazê-lo.