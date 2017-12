ANS revê rol de procedimentos obrigatórios

Planos de saúde terão de oferecer medicamentos orais contra o câncer



Por Jerusa Rodrigues

Os planos de saúde terão de cobrir cerca de 80 procedimentos médicos e odontológicos entre medicamentos, terapias e exames a partir de janeiro de 2014. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou hoje (28/5) que concluiu a proposta de revisão dos procedimentos obrigatórios e a colocou para consulta pública. As contribuições da população poderão ser enviadas entre 7 de junho e 7 de julho.

Destacam-se, entre as coberturas propostas, a inclusão de 36 medicamentos orais para tratamento de câncer; a introdução de uma nova técnica de radioterapia e cerca de 30 cirurgias por vídeo. As operadoras que não cumprirem as determinações do rol de procedimentos estão sujeitas à multa de R$ 80 mil.

