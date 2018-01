ANS retoma suspensão da venda de planos de saúde

Com decisão do STJ, está proibida a comercialização de 246 planos de 26 operadoras

Por Jerusa Rodrigues

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) obteve no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, decisão que autoriza a retomada da suspensão da comercialização de planos de saúde que descumprem a legislação e os contratos com os consumidores, segundo informações do portal do Ministério da Saúde.

De acordo com nota divulgada ontem (9/10) pela ANS, e a medida deve proteger 4,7 milhões de consumidores, beneficiários desses planos de saúde, o que equivale a 9,7% do total de beneficiários em planos de assistência médica no Brasil. Confira a lista dos planos suspensos.

Saiba como reclamar de planos de saúde

Você pode fazer uma denúncia à agência reguladora:

pelo Disque ANS: 0800 701 9656 ou preenchendo um formulário no site da ANS