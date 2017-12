ANS divulga nota das operadoras de saúde

Consumidor deve refletir e saber o que está contratando, diz presidente da agência



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou hoje (19/11) o resultado do programa de Qualificação das Operadoras 2014 – ano base 2013, com a avaliação do desempenho de 1,2 mil operadoras de planos de saúde do País.

O consumidor poderá consultar os dados completos do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) – conhecido como “nota” das operadoras – pelo site da ANS.

O objetivo dessa divulgação, segundo nota da ANS, é “conferir maior transparência, facilitar a escolha do consumidor sobre o plano que irá contratar ou possibilitar que ele cobre pelos serviços já contratados”.

O IDSS é contabilizado a partir da análise dos seguintes fatores nas empresas: a atenção à saúde; a situação econômico-financeira; estrutura e operação; e satisfação dos beneficiários.

O resultado do IDSS mostra que o setor mantém o mesmo comportamento nos últimos três anos.

“Esse conjunto de informações que estamos divulgando hoje faz parte dos compromissos institucionais que a ANS tem com o acesso à informação, a transparência e o estímulo à qualificação e à concorrência entre as operadoras. O consumidor nunca deve comprar um plano de saúde por impulso. Ele deve refletir, procurar seus direitos e se informar sobre aquilo que está contratando para que ele possa fazer melhores escolhas”, disse o diretor-presidente da ANS, André Longo.

“O Índice de Desempenho das operadoras e o painel de Dados Integrados da Qualidade Setorial são instrumentos que fornecem ao consumidor o acesso a informações qualificadas, que dão a ele a oportunidade de escolher um plano, avaliar esse plano ou optar por outro que seja o mais adequado e com melhores características de acordo com o que ele precisa”, completou a diretora de Desenvolvimento Setorial da Agência, Martha Oliveira.

Para a Proteste Associação de Consumidores é essencial o consumidor consultar a avaliação da operadora antes de contratar um plano. “Comparar o desempenho delas evita dor de cabeça futura com uma empresa mal avaliada e com problemas econômicos que pode significar piora no atendimento e nos serviços prestados, com redução da rede credenciada e demora na marcação de consultas, exames e outros procedimentos médicos”, defende a associação em nota.

*imagem: página do site da ANS