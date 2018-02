Anatel mantém multa contra a Telefônica

Empresa terá pagar 1,527 milhão por serviços mal prestados

Por Jerusa Rodrigues

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu manter multa no valor de R$ 1,527 milhão contra a Telefônica. A decisão foi publicada hoje (27/7) no Diário Oficial da União. A sanção, de abril de 2011, foi aplicada pela não prestação adequada de informações ao consumidor sobre os preços e os serviços oferecidos. Em 28 de fevereiro deste ano, o conselho não reconheceu o recurso apresentado pela Telefônica. E hoje foi publicada a decisão de negativa de reconsideração do recurso apresentado pela empresa de telefonia.

Leia a decisão publicada no Diário Oficial da União.