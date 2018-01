Anac vai reforçar fiscalização nos aeroportos durante o Carnaval

Operação terá 120 servidores atuando nos 8 aeroportos mais movimentados do País

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vai intensificar a atuação nos principais aeroportos brasileiros a partir desta terça-feira (11/2), até o dia 20 de fevereiro de 2015 (sexta-feira), na denominada “Operação Carnaval”. Cento e vinte funcionários da agência, entre inspetores de aviação civil e técnicos, vão reforçar a fiscalização e o atendimento a passageiros, informou a agência em nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Anac, neste período estão previstos 1,2 mil voos extras. Os aeroportos de Brasília, Guarulhos e Galeão terão reforço de fiscalização 24 horas por dia. Os demais aeroportos que fazem parte da operação (Santos Dumont, Congonhas, Viracopos, Salvador e Recife) terão aumento de inspetores nos dias e horários de maior movimento.

O foco da fiscalização será o cumprimento da

pelas companhias aéreas, que determina, entre outras regras, que a empresa tem de informar o passageiro se houver atraso ou cancelamento de voo, além do motivo.

Documento Leia a Resolução completa PDF

Serviço: Direito do passageiro em caso de atraso

Superior a 1 hora: a companhia aérea deve oferecer facilidade de comunicação – ligação telefônica, Internet e outros



Acima de 2 horas: deve fornecer alimentação adequada.



Acima de 4 horas: o passageiro tem direito à acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem

Como agir. Se não conseguir solução com a companhia aérea, o consumidor pode reclamar na Anac pela internet (Fale com a Anac), pelo telefone 0800 725 4445 (que funciona 24 horas, sete dias por semana, com atendimento em português, inglês e espanhol) ou pelos Núcleos Regionais de Aviação Civil (Nurac), localizados nos principais aeroportos do País.