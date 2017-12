Americanas não entrega livro comprado em loja online

Karina Hercule comprou um livro no site das lojas Americanas e não recebeu o produto. Após diversas ligações, não conseguiu resolver o problema e diversas datas de entrega foram informadas.

Em resposta, a Americanas.com se desculpou, cancelou a compra de acordo com o que a leitora pediu, e prometeu o estorno do valor para o prazo estipulado pela bandeira do cartão de crédito.

Reclamação da leitora: “Comprei um livro pela Americanas.com, com entrega para 17 de novembro. O mesmo ainda não chegou. Em 21 de novembro, liguei e a atendente falou que estava com problemas e que a entrega seria dia 22 de novembro, o que não ocorreu. Liguei novamente no dia 28 de novembro, ficaram de enviar o comprovante de entrega de quem teria recebido o livro e retornar no dia 30 de novembro. Até hoje estou aguardando uma resposta que não vem. Já fui cobrada pelo livro, já paguei por ele, mas não me devolvem o dinheiro, não me entregam o produto.”

Resposta da empresa: A Americanas.com providenciou o cancelamento da compra, conforme solicitação da cliente Karina. O estorno ocorrerá de 1 a 2 faturas, de acordo com o prazo estabelecido pela administradora do cartão de crédito da cliente. Pedimos desculpas pelo transtorno.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639.