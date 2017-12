Americanas cobra compra cancelada por consumidor

Gilmar de Mello comprou um produto e cancelou o pedido dentro do prazo previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Apesar disso, recebeu o boleto de cobrança e a Americanas não confirmou o cancelamento.

Embora não tenha pagado, o leitor teme receber juros sobre a compra que não foi realizada. Em resposta à reportagem do Estadão, a Americanas afirmou apenas estar tratando do caso.

Reclamação do leitor: “Cancelei o pedido por mim realizado no site da Americanas. Não recebi o produto nem a confirmação do cancelamento. Foi-me enviado boleto referente à compra que, por razões óbvias, não paguei. Por entender que a cobrança é indevida, solicito seu estorno e cancelamento. Minha preocupação é que o valor, mais juros, sejam incluídos em nova fatura.”

Resposta da empresa: “A Americanas.com contatou o cliente Gilmar e está tratando o caso.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.