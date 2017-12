Aluno se forma em Pedagogia, mas demora a receber diploma

O aluno Tiago Oliveira se formou em Pedagogia no Instituto Nacional de Educação (Ineq) no ano passado, mas não recebeu seu diploma.

Em resposta, o Ineq afirma que o documento foi entregue ao leitor.

Reclamação de Tiago Oliveira: “Concluí o curso de Pedagogia no Instituto Nacional de Educação (Ineq) em agosto de 2016. Ocorre que até o momento não peguei o meu diploma. Caso eu não receba, perderei uma oportunidade de trabalhar na diretoria de uma escola municipal, acarretando em perdas financeiras consideráveis. Uma liminar já foi concedida para o caso, mas o Ineq ainda não entregou o documento.”

Resposta do Instituto Nacional de Educação: “O diploma do aluno Tiago Oliveira foi retirado por ele na instituição no dia 24/1.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.