Aluno não consegue cancelar curso da EF Englishtown

Marcos Archina cancelou seu curso de idiomas na EF Englishtown, mas continuou recebendo ligações da escola. Apesar de reafirmar que não gostaria de renovar a matrícula, recebeu um e-mail de boas-vindas.

Após tentar contato com a empresa por diversos meios de comunicação, não conseguiu ter seu problema resolvido. Em resposta à reportagem do Estadão, a escola confirmou o cancelamento do curso.

Reclamação do leitor: “Recebi inúmeras ligações dos vendedores do EF Englishtown, apesar de na primeira ter deixado claro que não iria renovar o curso. Recebi e-mail com boas-vindas ao curso devido à renovação, que não autorizei. Fiz reclamação por e-mail e a resposta foi que eu deveria cancelar por telefone, mesmo tendo afirmado diversas vezes por telefone que não gostaria de renovar. Assinar o serviço é muito fácil, mas cancelar, um sofrimento.”

Resposta da empresa: “O setor responsável da escola conversou com o aluno e ficou acordado o cancelamento do serviço e o estorno do valor cobrado.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.