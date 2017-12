Aluna não consegue se matricular em disciplinas na faculdade

A leitora Tatiane Silva precisa cursar cinco disciplinas para concluir o curso de Pedagogia na Uninove. A aluna, porém, não consegue se matricular nas matérias e não sabe as datas das provas de dependência, pois alega que a Universidade não a orienta.

Em resposta, a Uninove afirma que entrou em contato com a aluna para orientá-la sobre a matrícula.

Reclamação de Tatiane Silva: “Sou aluna do curso de Pedagogia da Uninove. Devido às mudanças no processo de avaliação, tive problemas com nota e tenho 5 PRAs para cumprir. Desde dezembro tenho mandado e-mails para a coordenação e para a secretaria, uma vez que o contato por telefone é praticamente impossível, e não obtive resposta nenhuma. Preciso resolver meu problema e simplesmente não consigo, me sinto totalmente lesada, uma vez que paguei todo o meu curso em dia. Não tenho ideia de valores, datas, estou totalmente perdida e acredito que pelas várias reclamações que vejo não sou a única. Acho um absurdo essa falta de respeito com os alunos. Vale lembrar que fiz o curso em EAD, e infelizmente não tenho nenhuma resposta”.

Resposta da Universidade: “A coordenação do curso entrou em contato com a aluna para orientá-la quanto aos procedimentos necessários para a conclusão de sua formação profissional. A aluna não atingiu a nota mínima em cinco disciplinas, por este motivo precisa estar regularmente matriculada para a realização das provas”.

