Aluna faz prova e sistema da faculdade não reconhece

Bianca Oliveira fazia faculdade à distância na Universidade Cruzeiro do Sul, e realizou a última prova do curso em novembro. No entanto, essa avaliação não apareceu no sistema e a aluna teve de reagendar uma nova prova.

Procurada pela reportagem do SP Reclama, a universidade afirmou que a situação da leitora foi regularizada.

Reclamação de Bianca Oliveira: “Realizei no dia 29 de novembro de 2016 a última prova do ano contendo quatro matérias. O resultado deveria ser publicado no dia 7 de dezembro de 2016, no entanto nada consta na área do aluno no site da Universidade Cruzeiro do Sul. Meu curso é EAD e estão demonstrando tremendo descaso para resolver essa situação. Tive de reagendar uma avaliação substitutiva, para a qual terei de estudar conteúdos diferentes da primeira prova e peço que analisem. Até o momento não recebi contato do setor específico e irei me prejudicar por conta de uma negligência. Provavelmente a Universidade Cruzeiro do Sul perdeu ou não corrigiu a minha prova.”

Resposta da empresa: “A Cruzeiro do Sul Virtual informa que a situação da aluna Bianca Gonçalves de Oliveira está regularizada no sistema da Universidade, e a mesma está ciente da regularização.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.