Aluna enfrenta dificuldade para revalidar passe livre de estudante

A leitora Regina Leal não consegue revalidar o passe livre de estudante da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), pois o órgão afirma que a Universidade Anhembi Morumbi, onde ela estuda, não enviou dados da matrícula da aluna.

Em resposta, a Universidade Anhembi Morumbi informa que orientou a aluna e enviou os dados à EMTU.

Reclamação de Regina Leal: “Estudo na Anhembi Morumbi e não consigo revalidar o passe livre de estudantes da EMTU. Entro no site da Anhembi Morumbi, coloco meu CPF e o site avisa que a faculdade ainda não enviou a matrícula para o órgão. Já liguei para o SAC e não resolvem o problema. O pior é que nem dinheiro da passagem para ir na Central do Aluno pessoalmente eu tenho. Este já é o terceiro ano com o mesmo problema. No ano passado, tentei pelo site, por telefone, fui pessoalmente à universidade e eles só enviaram os dados para a EMTU em cima da hora. Como a EMTU demora 15 dias corridos para validar os dados depois do pagamento do boleto, tive que pagar duas semanas de passagem. Não sei qual é a dificuldade da Anhembi para enviar dados para a EMTU.”

Resposta da Universidade Anhembi Morumbi: “Em relação ao questionamento de Regina Leal, a Universidade Anhembi Morumbi informa que, de acordo com as normas da EMTU, a primeira etapa para a solicitação ou revalidação do passe deve ser realizado pelo próprio estudante, via site da Universidade, ação que a aluna ainda não tinha realizado. A Universidade orientou a aluna e já encaminhou os dados para a EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, depois que a mesma solicitou via site da instituição. Dessa forma, a solicitação está em andamento junto à empresa de transportes. A instituição se coloca à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que o estudante possa ter, por meio da sua Área de Relacionamento com Aluno, nos telefones (11) 3847-3758 e (11) 3847-3755.”

