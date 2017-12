Alteração no horário da coleta de lixo é alvo de reclamação em SP

Síndico reclama que não houve aviso prévio sobre alteração, que trará gastos extras; Amlurb disse que alterações são necessárias e houve panfletagem sobre a mudança

Reclamação do leitor: Sou síndico do Condomínio Edifício Rosas. Fato: coleta de lixo era feita à noite das segundas, quartas e sextas-feiras. A partir da virada do ano, sem qualquer aviso ou notificação, desrespeitando o cidadão, teriam alterado o horário de coleta – na realidade, estariam retornando ao que era há anos atrás, para às 7h da manhã, mantendo-se os mesmos dias da semana. Deixaram panfleto comunicando da ampliação da frequência da coleta do lixo seletivo. Os coletores talvez os menos culpados também não se deram o mínimo de trabalho de comunicar a alteração do horário. Diante da medida, se confirmada, seremos compelidos a antecipar em pelo menos uma hora o início da jornada de trabalho do funcionário, que resultará em acréscimo de custo aos condôminos, alterar horários de coleta interna e armazenamento de sacos de lixo do prédio. Por outro lado, ocasionará lentidão ao trânsito de veículos por onde o caminhão passar coletando lixo, etc. /Ozório Massura – São Paulo/SP

Resposta da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb): Em relação à carta do Sr. Ozório Massura, a Amlurb com base nas informações da EcoUrbis Ambiental, concessionária responsável pela coleta de resíduos domiciliares nas Zonas Sul e Leste de São Paulo, esclarece que todas as alterações na frequência (dia da semana) e/ou no período (diurno e noturno) de prestação do serviço são implementadas após validação de um Plano de Trabalho apresentado à Amlurb. É importante destacar que a coleta de resíduos em uma cidade como São Paulo é bastante dinâmica e, para atender a um maior número de pessoas da forma mais adequada, mudanças são necessárias e frequentes. Antes de qualquer alteração na frequência e/ou período ter início, a concessionária entrega de casa em casa um panfleto explicativo, com informações sobre os novos dias e horários das coletas domiciliar e seletiva. Após sua implantação, é realizada nova panfletagem, sempre acompanhada por um líder de setor, que pode esclarecer eventuais dúvidas e questionamentos dos munícipes. No endereço indicado pelo Sr. Ozório Massura, a panfletagem foi realizada na semana de 29/12 e a repanfletagem em 5/01.

Comentário do leitor: De tudo o que a assessoria de Imprensa da Amlurb informa, na prática, se resume em: predominou o desrespeito aos cidadãos, pois não houve a dita panfletagem, nem antes e tampouco, depois. Por conta disso, na semana de 05 a 09, a viatura de coleta ora passou às 9h20, às 11h10 e às 9h30, enquanto que informações generalizadas de moradores do entorno era de que passaria coletando às 7 hs. A hora de entrada ao serviço do faxineiro do prédio é às 8h. Prevalecendo a indefinição da hora da coleta, não tenho como repassar o ônus de uma hora extra.