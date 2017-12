SKY altera plano sem aviso prévio

A ação da empresa é arbritária, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A SKY simplesmente decidiu modificar meu plano, sem consulta prévia. Eles apenas informaram essa alteração. Sou assinante há 10 anos e meu plano permitia que eu assistisse aos filmes com um pagamento mensal. Hoje ela impõe que eu pague por filme assistido, com evidente desvantagem financeira para o cliente. Tentei contato telefônico, porém a atendente não sabe informar adequadamente o motivo da mudança ou o encerram a ligação inesperadamente. Solicitei as gravações das conversas para confirmar o que afirmo, mas nunca recebi nada. Fabio Baptista / São Paulo

Resposta: A SKY informa que em 12/5 entrou em contato com o cliente e esclareceu que, conforme cláusula contratual 3.6 e 3.7.1.1., o pacote opcional Cine SKY Clube deixou de ser comercializado pela empresa.

Réplica do leitor: Eles entraram em contato na tentativa de justificar o ocorrido, porém sem nenhum fundamento.