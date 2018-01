Allianz cancela seguro saúde e não explica motivos para cliente

Consumidora alega que contrato será encerrado sem que a empresa esclareça a motivação para rescisão; empresa diz ter esclarecido dúvidas a cliente



Reclamação da leitora: Venho através desta pedir a sua atenção para me ajudar a solucionar um problema que estou tendo com a companhia Allianz de seguros. Eu, meu marido e meu filho de 14 anos somos segurados há 2 anos pelo grupo Allianz através da minha empresa de assessoria de imprensa. Em meados de 2013, devido a problemas internos da Allianz relacionados a mudanças na forma de cobrança, os mesmos me enviaram boletos de pagamento com 2 meses de atraso. Desde então, por problemas financeiros, nunca consegui pagar os 2 boletos ao mesmo tempo, porém a minha corretora de seguros Márcia Oliveira, no dia 20/01/2015, me informou que seria necessário efetuar no dia 03/02/2015 o pagamento integral (R$ 5.034,88) das parcelas em atraso para que eu continuasse a usufruir do convênio.

Porém, qual não foi a minha surpresa em receber no dia 30/01/2015 uma carta assinada pela senhora Regina Helena Menezes Lopes cujo cargo é de diretora do grupo Allianz Saúde S.A me informando que o meu contrato de seguro está cancelado e que gozo de 60 dias de aviso prévio. Ao solicitar a informação questionando o porquê da rescisão, a responsável disse ser um processo de “clean up”, que entendo ser de limpeza de seus conveniados.

Gostaria de saber de Sra. Regina Helena Menezes Lopes qual o critério utilizado para fazer essa “limpeza” uma vez que tenho uma carteira saudável, onde nem eu e nem minha família sofremos qualquer cirurgia ou exame de grande expressão. Estou muitíssimo preocupada pois, como eu disse acima, tenho um filho adolescente e trabalho na rua, sou conveniada há muito tempo e tenho interesse em continuar com o plano, não entendo essa atitude arbitrária e injusta da companhia. Me propus a pagar o valor solicitado na data exata, por qual motivo eles cancelaram? E por que esse “clean up” de seus conveniados? /Eneida Simões – São Paulo/SP

Resposta da Allianz Saúde: Em atenção à reclamação da Sra. Eneida Simões, a Allianz Saúde informa que estabeleceu contato com a segurada e esclareceu todas as dúvidas apresentadas na reclamação.

Comentário da leitora: Realmente a sra. Bianca entrou em contato comigo, me ofereceu desculpas estapafúrdias, não explicou o critério da minha exclusão do convênio, apenas justificando como decisão interna, deixando o meu filho sem convênio e sem nenhum apoio depois de todos esses anos. Ou seja, estamos sem nenhuma cobertura médica e indignados com a postura desta empresa que se diz idônea. Ainda aguardo um desfecho afinal para o meu caso.