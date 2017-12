Além do lixão no terreno da Ambev, agora há baile funk*

“Quem é responsável por garantir os direitos do cidadão?”, questiona leitora

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: Venho reclamar novamente do problema que os vizinhos ao terreno da Ambev, localizado na Avenida Ourives, 620, têm de enfrentar. Agora, além do lixão, conforme mostram as fotos, temos de aguentar o barulho durante toda a semana dos bailes funk! Essas eventos são promovidos por moradores da comunidade, atraindo pessoas de diversas partes. Nessas ocasiões, há o aumento de uso e de tráfico de drogas, bem como de furto de carros estacionados na rua. Os bailes ocorriam, geralmente, às sextas-feiras e aos sábados, porém passaram a ser promovidos durante a semana! No dia 21/5, uma terça-feira, por exemplo, o baile foi até a madrugada! Liguei para a polícia, mas eles dizem que “não têm nada a ver com isso!” Então quem é responsável por garantir os direitos do cidadão de não ser perturbado? A Prefeitura de São Paulo e a Subprefeitura Ipiranga simplesmente ignoram o caso, dizendo que o terreno é particular, por isso não podem fazer nada! Já a Ambev diz estar tomando providências, mas tudo continua igual! Posso gravar o barulho durante à noite, como prova do que estou falando! Daniele Damiani / São Paulo



Veja a reclamação anterior da leitora na categoria Cidadão de Olho, de 23/4.

fotos: Daniele Damiani