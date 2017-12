Alagamento é comum na Vila Cruzeiro

“Há anos é só chover que a via fica inundada”, denuncia leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Gostaria de denunciar o descaso da Subprefeitura Santo Amaro com relação ao entupimento de bueiros na Rua Visconde de Taunay, 500, Vila Cruzeiro. Sou morador da região há vários anos e sempre que há uma chuva de maior proporção, esse trecho da Rua Visconde de Taunay fica completamente alagado. E isso persiste por vários dias, sem nenhuma providência da Prefeitura. Essas fotos foram tiradas no dia 16 de março. Eduardo Thompson / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Santo Amaro informa que seus técnicos já haviam detectado esse alagamento. Em averiguação, foi constatada a obstrução no sistema de drenagem que fica sob parte do terreno da Hípica de Santo Amaro. Para a realização dos serviços de desassoreamento das galerias, já foi feito contato com a administração da Hípica, que deverá adotar algumas providências, como realocação dos seus cavalos. De acordo com a programação entre as duas partes, as obras deverão iniciar na primeira semana de abril.

