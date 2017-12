Água jorra de sarjeta da Avenida Cidade Jardim

“Há meses esse problema persiste”, informa leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Há meses jorra água de um cano localizado na Av. Cidade Jardim, 513, em frente a um ponto de ônibus. Além de o asfalto estar todo esburacado, os ônibus e carros que passam pelo local espirram água suja na calçada, molhando quem está parado no ponto. Peço providências! Beatriz Aliberti / São Paulo

Resposta: A Sabesp informa que no local há caixas subterrâneas da AES Eletropaulo com transformadores, munidas de bombas que recalcam água do lençol freático (mina) para a sarjeta, conforme as normas da Prefeitura. Em vistoria, uma das equipes da Sabesp detectou um vazamento em uma rede de água próxima ao local que infiltrava nas caixas e o reparo foi feito no dia 2/8.

Réplica da leitora: A água parou de jorrar. A Sabesp colocou um monte de areia para disfarçar a buraqueira do asfalto, mas não consertou realmente o estrago feito na via.

Fotos: Beatriz Aliberti