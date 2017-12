Agência terá de indenizar consumidores por problema em visto

Casal não conseguiu entrar na Indonésia por problemas com documentação; para a Justiça, empresa foi negligente ao não fornecer as informações adequadas

SÃO PAULO – A agência de viagens CVC foi condenada a indenizar em mais de R$ 20 mil um casal que ficou impossibilitado de ingressar em um dos países de destino por falta de documentação adequada. A decisão da 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou a apelação da empresa e manteve sentença da 36ª Vara Cível da Comarca da capital.

De acordo com o relatado no processo judicial, um casal adquiriu um pacote de turismo para cinco países da Ásia. Por falta de documentação adequada, eles ficaram impossibilitados de ingressar em Bali, na Indonésia. À Justiça, as vítimas sustentaram que a agência seria responsável pela emissão dos vistos turísticos.

A empresa apresentou defesa alegando não ter havido defeito no serviço executado e que o casal não observou as cláusulas contratuais. O posicionamento, no entanto, não foi suficiente para convencer o TJ, que enxergou responsabilidade da agência no caso e determinou indenização de R$ 6,7 mil por danos materiais e R$ 13,5 mil por danos morais, além da devolução de R$ 11 mil relativos aos contratos da viagem.

“Os e-mails trocados entre as partes e o depoimento das testemunhas em juízo comprovam, de maneira inconteste, que, apesar de o contrato não prever, a apelante assumiu a responsabilidade para conseguir toda a documentação necessária para a viagem”, afirmou o o desembargador relator do processo Mário Chiuvite, que foi seguido pelos demais magistrados da Câmara.

Chiuvite se baseou no Código de Defesa do Consumidor para manter a condenação à agência e sustentou que cabe à empresa a resposta pelos danos sofridos pelo consumidor. De acordo com o magistrado, a CVC “agiu com negligência ao fornecer informações inadequadas e insuficientes no que concerne à documentação para ingressar em um dos países que pretendiam visitar.”