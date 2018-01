Aéreas têm de assistir passageiros de voos cancelados para a Argentina

Greve geral no país vizinho afeta viagens programadas para esta terça-feira; consumidor pode ser reembolsado pela situação

Passageiros de voos que teriam como destino a Argentina devem receber assistência das companhias áreas após uma série de cancelamentos de viagens nesta segunda-feira, 30, e terça, 31. O país vizinho enfrenta uma greve geral que também afeta o serviço nos aeroportos e diversos voos que deixariam o Brasil para aquela localidade tiveram de ser reprogramados. As empresas têm de prestar a assistência para os consumidores que tiveram a viagem cancelada.

O alerta é do Procon estadual de São Paulo. O órgão de defesa do consumidor esclareceu que mesmo não sendo as causadoras do transtornos, é “dever das empresas, companhias aéreas ou agências de viagem” auxiliar os passageiros para “minimizar os transtornos ocorridos”.

Em caso de atraso ou cancelamento, o Procon informou que o consumidor tem direito a informação prévia sobre a situação do voo nos canais de atendimento das empresas. O cliente poderá também receber de volta a quantia paga ou ser hospedado em hotel por conta da companhia.

Ressarcimento ou abatimento proporcional deve ser pago pela empresa se ocorrer algum dano material devido ao atraso, como perda de diárias, passeios e conexões. O Procon pede para que o consumidor guarde o comprovante de eventuais gastos que teve em decorrência do atraso.

“A Fundação Procon-SP orienta o consumidor a procurar o responsável pela aviação civil dentro do aeroporto ou o balcão de embarque da companhia para verificar as soluções oferecidas por eles. Se não conseguir resolver diretamente com a empresa, deve procurar o órgão de defesa do consumidor de sua cidade”, informou o órgão em nota à imprensa.