Aéreas têm de assistir passageiros após voos cancelados para os EUA

Procon faz alerta para que passageiro conheça seus direitos; hospedagem, alimentação e reembolso são opções para atrasos ou cancelamentos

Mesmo não sendo as responsáveis pelos transtornos causados diante dos recentes cancelamentos de voos do Brasil para os Estados Unidos, as companhias aéreas e as agências de viagem têm o dever de prestar assistência ao passageiro. O alerta é feito pelo Procon estadual de São Paulo e visa minimizar os problemas ocorridos.

Em nota, o órgão listou direitos do consumidor em casos de atraso ou cancelamento de voos. O passageiro tem de ser informado previamente sobre o cancelamento através dos canais de atendimentos disponíveis e tem prioridade no embarque no próximo voo da companhia aérea com o mesmo destino.

Uma alternativa às empresas é transferir o passageiro para outra companhia, sem custo para o cliente. Devolução da quantia paga pela passagem e hospedagem em hotel por conta da empresa são outras possibilidades a depender da vontade do consumidor.

O Procon acrescenta ainda que, em caso de dano moral em virtude de atraso para reunião de trabalho, casamento ou outros eventos, pode ser pleiteado ressarcimento ou abatimento proporcional no Poder Judiciário.

“A Fundação Procon-SP orienta o consumidor a procurar o responsável pela aviação civil dentro do aeroporto ou o balcão de embarque da companhia para verificar as soluções oferecidas por eles. Se não conseguir resolver diretamente com a empresa, deve procurar o órgão de defesa do consumidor de sua cidade”, informou a entidade.