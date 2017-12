Adidas tem problema no site durante Black Friday e deixa clientes na mão

Emerson Tanaka tentou comprar um tênis pelo site da Adidas, durante a Black Friday, no dia 25 de novembro. Mesmo recebendo confirmação do pedido, ele teve a compra cancelada. A empresa alegou que houve um erro operacional em seu site.

Em nota à reportagem do SP Reclama, a Adidas confirmou os problemas operacionais e disse que teve que cancelar todos os pedidos entre 6h e 15h daquele dia. A empresa prometeu devolver integralmente o valor das compras e informou que o motivo do problema está sendo investigado na Alemanha e no Brasil.

Reclamação do leitor: “Comprei no site da Adidas na promoção anunciada como Black Friday. Fiquei um tempão escolhendo o modelo e recebi a confirmação do pedido. Após 3 dias, alegando que não poderiam honrar o preço anunciado por erro operacional do site, o pedido foi simplesmente cancelado. Isso é uma atitude antiética. O atendimento deles via telefone se encontra indisponível.”

Resposta da empresa: “Esclarecemos que devido aos problemas operacionais em nosso site, adidas.com.br, ocorridos no dia 26/11/16, das 6h às 15h, tivemos que cancelar todos os pedidos efetuados no período. A adidas é uma empresa comprometida com os seus consumidores e sempre busca atendê-los com o mais alto nível de excelência. Assim, com o intuito de minimizar eventuais transtornos, além de garantir nenhum prejuízo financeiro aos nossos clientes, que terão devolução integral dos valores, estamos entrando em contato individualmente com todos que realizaram compras no período. Por último, informamos que o motivo do problema ainda está sendo investigado por times no Brasil e na Alemanha.”