Acúmulo de lixo e entulho na zona norte

A situação está caótica, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Diariamente a Rua Francisco Goya, no Jardim Peri, amanhece cheia de lixo e entulho. A situação está caótica. Nery Antonio / São Paulo

Resposta: A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) informa que acionou a empresa responsável pela varrição para a imediata remoção do entulho e intensificará a fiscalização para coibir o descarte irregular. Ressalta que a Prefeitura conta com uma rede de 75 ecopontos em atividade. Ecopontos são locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho (até 1 m³), onde o morador pode descartar os seguintes materiais: resíduos da construção civil, tais como telhas de barro, tijolos (não podem estar misturados com fios e papelões); volumosos, como armário, guarda-roupa; e recicláveis. Não são permitidos orgânicos, materiais industriais (graxa e tinta, por exemplo), telhas de amianto, lâmpadas fluorescentes e resíduos hospitalares. A relação completa dos ecopontos pode ser conferida no site da Prefeitura.

Fotos: Nery Antonio