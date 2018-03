Acesso difícil ao Parque Villa Lobos

Bloqueio de cruzamento privilegiou minoria, diz leitor



Reclamação do leitor: Ao fechar o cruzamento da Rua Berlioz com a Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, no Alto de Pinheiros, acabaram por travar o acesso da maioria ao Parque Villa Lobos. Isso foi feito para privilegiar um número pequeno de pessoas com alto poder aquisitivo. Agora, para t er acesso ao parque de carro é necessário fazer várias manobras inúteis. Sempre ouvi falar que não podemos consertar o mundo, mas a tentativa é válida. Assim, aguardo sem muita esperança uma solução pelo órgãos competentes. Carlos Avino / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fez recentemente uma vistoria no entroncamento da Av. Diógenes Ribeiro de Lima com a Rua Berlioz, a fim de avaliar as condições de segurança e fluidez do local. O fechamento do cruzamento, mencionado pelo leitor, foi efetuado há muitos anos. A CET está reavaliando o bloqueio de modo a facilitar o acesso ao Parque Villa Lobos.

Réplica do leitor: Gostaria de saber se tal avaliação será a favor de uma minoria privilegiada ou de toda uma população impedida até o momento de se locomover de forma mais fácil e racional em direção ao parque.