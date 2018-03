Abandono do Hospital do Servidor Público Estadual

“Cadê o investimento?”, questiona leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde o dia 13/5 aguardo uma resposta do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo referente ao descaso e abandono estruturais do Hospital. Minha tia teve de ficar internada e se surpreendeu com o péssimo estado dos leitos e do quarto. No local, há a propaganda do governador Geraldo Alckmin liberando verbas de R$ 150 milhões, mas, na realidade, acho que não o hospital não foi contemplado. Infelizmente ela faleceu no dia 27/5 e até o momento não recebi uma resposta sobre as condições oferecidas ao paciente. Edson Janaudis / São Paulo

Resposta: O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) informa que vem investindo na modernização do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), que existe há 52 anos. Ressalta que, no dia 17/5, o Iamspe deu início a uma ampla reforma na unidade. Esclarece também que as obras, que devem durar cerca de dois anos, vão garantir as condições ideais de atendimento a todos os pacientes, adequando o hospital ao perfil do público atendido.

Réplica do leitor: A resposta, apesar de politicamente, correta não diz nada. O que querem dizer com “o perfil do público atendido”? A diferença de outros pacientes é um menor poder aquisitivo? É uma pena que os dirigentes dos serviços públicos de saúde têm essa visão distorcida e ignorante.