2ª via da Carteira Nacional de Habilitação

“Há mais de um mês aguardo a entrega do meu documento”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: No dia 9/5 solicitei a 2ª via da minha CNH pelo site do Detran por motivo de perda. No mesmo dia encontrei meu documento, mas como já havia pago a taxa no banco e feito o B.O. não consegui cancelar a emissão da 2ª via. Fui informada de que em 7 dias úteis o documento estaria na minha residência. Porém, até hoje ele está com o status de “não emitido” no site. Liguei para o Detran, a atendente abriu um chamado referente à não entrega de documento e disse que em 10 dias úteis eu receberia um retorno.Já estamos em junho e não recebi nenhum contato nem a CNH. Karla Komer / São Paulo

Resposta: O Detran-SP informa que não consta pagamento no sistema para a emissão da 2ª via da Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) da cidadã. Foi orientado que a condutora envie cópia do comprovante de pagamento para verificação. O Detran-SP ressalta que caso a sra. Karla prefira continuar com a CNH encontrada (antiga), ela poderá pedir a restituição do valor pago na taxa de emissão da 2ª via na Secretária da Fazenda. Mais instruções no seguinte link:http://www.fazenda.sp.gov.br/guia/taxas/restituicao.shtm.

Réplica da leitora: Não foi solucionado. Mandei e-mail com o meu comprovante de pagamento pra o Detran e até hoje informam que não localizaram o meu documento.