Problema na região da Bela Vista

“Há mais de 1 ano solicito o recapeamento da minha rua”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde novembro/2011 peço na Prefeitura o recapeamento e a sinalização da rua Dr. Fausto Ferraz, na Bela Vista. Essa rua está sem faixas amarelas, sem placas, sem lombadas, com valetas deformadas, pista desnivelada e com a calçada em mau estado. Além disso os motoristas não respeitam o limite de velocidade. Peço ajuda! Guido Muzio Candido / São Paulo

Resposta da empresa: A Subprefeitura Sé informa que o serviço de tapa-buraco será realizado na via ainda esta semana.

Réplica do leitor: A situação permanece a mesma. Não solicitei tapa-buraco, e sim a pavimentação completa e sinalização da via. Desde novembro/2011 que reclamo no site da Prefeitura. Outra questão é que as ruas próximas já foram totalmente recapeadas e sinalizadas na gestão anterior como as Avenidas 13 maio, Brigadeiro Luiz Antonio, e rua Carlos Sampaio (esquina com a Dr. Fausto).