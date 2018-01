Leitor reclama de cancelamento de linhas de ônibus

Marcos César observa que ocorreram mudanças nas linhas de ônibus no Terminal Ana Rosa, na zona sul de São Paulo. Ele é usuário das linhas 7710-10 (Ana Rosa/ Terminal Guarapiranga) e 677A-10 (Ana Rosa/ Jardim Ângela). Porém, disse que não existe mais a linha 7710-10.

Em resposta ao Estado, a SPTrans informa que a linha 7710-10 passou a operar a partir da Estação de Transferência Água Espraiada (Berrini) com a numeração 709A-10, mantendo o destino ao Metrô Ana Rosa.

Reclamação de Marcos César: “Ocorreu uma mudança nas linhas dos ônibus no terminal Ana Rosa. No local, as duas mais utilizadas são a linha 7710-10 e a linha 677A-10. Utilizo diariamente estas linhas. No dia 20 de fevereiro de 2017, percebi algo estranho, mas como o ônibus estava no ponto entrei e segui viagem, hoje percebi que a linha 7710-10 não existe mais. Ficou apenas a linha 677A-10, que não tinha nenhum ônibus no ponto. As filas estavam imensas.”

Resposta da SPTrans: “A SPTrans informa que a linha 677A-10 foi seccionada no Parque do Povo (Itaim Bibi) e a linha 7710-10 passou a operar a partir da Estação de Transferência Água Espraiada (Berrini) com a numeração 709A-10, mantendo o destino ao Metrô Ana Rosa. Desse modo, a conexão entre os serviços se dá na Estação de Transferência Água Espraiada, bem com nas paradas do Corredor da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, na zona Sul. A empresa esclarece que nenhum ônibus deixou de circular.”