TIM cobra dívida 3 anos depois

Consumidora alega ter quitado todos os débitos com a empresa em 2012



Reclamação da leitora: Gostaria de abrir uma reclamação contra a TIM, que entrou em contato comigo dizendo que eu tenho um débito de 2012. Na época recebi uma cobrança absurda, pois estava fora do País e tinham me informado que poderia usar a internet do celular sem cobrança, o que não ocorreu. Paguei o valor absurdo e agora a empresa me cobra novamente. Primeiramente gostaria de ouvir a gravação para ver se a informação que foi passada na época estava correta, em segundo lugar acho muito estranho não ter sido cobrada anteriormente sobre esse valor pendente. Acho um absurdo depois de 3 anos quererem que eu pague algo que provavelmente já foi pago! Alessandra Merighe/ São Paulo

Resposta: O Centro de Relacionamento com Cliente TIM informa que entrou em contato com a sra. Alessandra Zanarelli Merighe e está aguardando o fornecimento dos comprovantes de pagamento das faturas em aberto. Para mais informações sobre a operadora, basta acessar o site da empresa (www.tim.com.br) ou entrar emcontato com o Centro de Relacionamento com o Cliente discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone.

Réplica da leitora: A TIM entrou em contato comigo e informou que não vai tirar os débitos. Mas isso é um absurdo, pois nunca deixei de pagar as contas! Solicito a gravação em que a TIM informou que eu podia usar a internet no exterior sem custos. Querem me cobrar por um débito já quitado!