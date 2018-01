﻿﻿Cliente reclama de cobrança da Claro após cancelar números

A corretora de seguros Ety Hazan cancelou duas linhas telefônicas e, meses depois, recebeu cobranças com ameaça de ficar com o nome sujo na praça.

Em resposta à reportagem do Estadão, a Claro afirmou que resolveu a situação com a leitora, que confirmou o contato e a posterior solução do problema com a empresa.

Reclamação da leitora: “Eu tinha dois números com a Claro que já foram cancelados há alguns meses; inclusive eu perguntei para o rapaz que estava ao telefone o que eu deveria fazer com os aparelhos, e ele disse que devo jogar fora, pois eles não servem, e eles vão dar os números para outra pessoas. Nesta semana, recebi uma carta dizendo que eles vão me mandar para o Serasa, sendo que não devo nada para eles.”

Resposta da empresa: “Em atenção à mensagem da Sra. Ety Esther Hazan, a Claro informa que, em contato com a cliente, esclareceu as questões citadas. A Empresa reforça que fez o envio da fatura por e-mail. A operadora continua à disposição por meio dos canais de comunicação: site http://www.claro.com.br/clarofixo e Central de Atendimento 10321.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.