Principal marca britânica de bicicletas retorna ao Brasil

A Brompton, maior fabricante de bicicletas do reino unido e especializada em modelos dobráveis, retorna ao Brasil. Após anos representada pela agência Milk, desta vez a parceria é com a Ciclourbano, bicicletaria com lojas em Pinheiros e na Vila Olímpia.

A principal característica da Brompton é a forma de dobragem. Enquanto a maioria das bikes dobráveis são curvadas por meio de uma única articulação no centro do quadro, na Brompton o processo ocorre graças há duas articulações no quadro: uma próxima a roda dianteira e outra na região do eixo dos pedais, o que faz com que a roda traseira seja movida para a frente. Dessa forma, a bicicleta fica compactada em um volume próximo ao tamanho de suas rodas.

Para se ter uma ideia, enquanto nas dobráveis comuns a compactação chega a 80 x 70 centímetros, na Brompton alcança 60 x 60 centímetros. Assim ela pode até ser carregada debaixo do braço.

As Bromptons também são conhecidas pelas inúmeras possibilidades de customização: pode-se escolher desde a combinação de cores de suas peças até a quantidade de marchas, tipo de guidão e uso de acessórios como bagageiros e paralamas.

O conceito dessas bikes foi desenvolvido pelo engenheiro Andrew Ritchie na década de 1970, insatisfeito com o modo como as bicicletas dobráveis da época se compactavam. E ao contrário do que acontece com a maior parte das marcas de bicicletas, boa parte dos componentes da Brompton é feita pela própria empresa, em um processo que passa por aprimoramentos constantes.

Outras vantagens são o conforto, resistência e detalhes como posicionamento de cabos e correntes que evitam que o ciclista se suje.