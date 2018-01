Para SPObras, novo corredor da avenida Santo Amaro não necessita de ciclovia

Em nota divulgada nesta quarta-feira, 18 de abril, a SPObras afirma que a requalificação do corredor de ônibus da avenida Santo Amaro, entre as avenidas Juscelino Kubitschek e Bandeirantes, não necessita de ciclovia, contrariando promessa do prefeito Fernando Haddad feita em 2013 de que todo novo corredor de ônibus da cidade seria feito com ciclovia.

No texto a justificativa é: “A requalificação do corredor de ônibus da avenida Santo Amaro, entre as avenidas Juscelino Kubitschek e Bandeirantes, não contará com ciclovia pois a malha cicloviária do local é suficiente para a demanda da região”. Tal malha citada, conforme o texto, é composta pelas vias “av. Brigadeiro Faria Lima, av. Hélio Pellegrino, av. Pavão até a av. Irai, av. Rouxinol até a av. Aratãs, av. Professor Rubens Gomes de Souza, r. Alexandre Dumas, r. Fernandes Moreira, r. Pires de Oliveira e r. Maestro, r. Jordão Bernardino de Sene e r. Visconde de Taunai.”

Entretanto, das 11 ciclovias citadas, somente quatro ficam próximas à região da requalificação do corredor: as localizadas nas avenidas Brigadeiro Faria Lima, Hélio Pelegrino, Pavão e Rouxinol. Dentre as outras, as mais próximas ficam a pelo menos 3,5 km da região, como as das ruas Alexandre Dumas e Fernandes Moreira. Na prática, as quatro ciclovias da região não funcionam como alternativas ao trecho da avenida Santo Amaro em questão, já que as das avenidas Héllio Pelegrino, Pavão e Rouxinol são transversais e a da Brigadeiro Faria Lima segue para uma direção diferente da avenida Santo Amaro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A região do corredor que será requalificado, por ter uma intensa circulação de ciclistas, necessita sim de uma ciclovia. Ela forneceria uma conexão direta e segura entre o Brooklin e a V. Nova Conceição, fazendo com que o ciclista não necessite procurar rotas alternativas nas intrincadas ruas vizinhas.

Dessa forma, e pelo fato do processo licitatório do novo corredor ainda não ter sido iniciado, é importante que a SPObras reveja a proposta e inclua a ciclovia, cumprindo não somente a promessa feita pelo prefeito Fernando Haddad como atendendo uma importante demanda dos ciclistas da cidade.