Masp cria espaço para acolher ciclistas

O Museu de Arte de São Paulo, Masp, se tornou mais acolhedor aos ciclistas. A instituição acaba de instalar paraciclos com 32 vagas.

Projetados pelo escritório de arquitetura Metro, as peças têm formato retangular e foram planejadas de forma a harmonizar com a arquitetura do museu e com outros projetos existentes no Masp. Conforme Martin Corullon, arquiteto responsável: “usamos os mesmos princípios que orientam todas as intervenções no museu. Começamos em 2015 um trabalho de recuperação dos espaços do museu e a ideia da direção foi justamente manter a consistência e a coerência para todas as intervenções. Por isso, usamos materiais como concreto e aço, usados no projeto original, e trabalhamos com os princípios de transparência e permeabilidade através de elementos suspensos do piso, com poucos apoios.”

A novidade agradou a quem pedala por ali, como a geóloga Carla Moraes: “Muito bom um museu com a importância do Masp ter paraciclos, ainda mais por estar em frente à ciclovia da Avenida Paulista. Me preocupa apenas a questão da segurança, já que furtos na região são constantes.”

Os paraciclos estão localizados atrás da bilheteria e o uso é gratuito.

