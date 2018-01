Festival paulistano Bike Arte terá edição em Portugal

O Festival paulistano Bike Arte, que ocorre desde 2012 e consiste na ocupação de espaços públicos com atividades culturais ligadas a bicicleta, contará com uma edição em Lisboa.

O evento acontece no neste domingo, 16 de julho, e é promovido pela ONG paulistana Aromeiazero em parceria com a associação cultural portuguesa ‘O Gerador’ e com apoio do governo de Portugal.

Entre as atividades previstas, haverá exposição com 20 obras de artistas portugueses e brasileiros selecionados pelo coletivo Bicicleta Voadora de Lisboa e pelo Estúdio Rebimboca, de São Paulo; mecânica comunitária gratuita para conserto de bicicletas; projeção do filme Ciclos, que retrata os desafios de quem pedala em mega centros urbanos na América Latina; bicifeira com venda de produtos produzidos e/ou expostos em bicicletas, como o Bike Café; e, por fim, o ateliê ‘Eu, Passarinho’, que convoca as pessoas a espalharem mais cor e passarinhos de papelão coloridos pela cidade.

Em São Paulo, a 6ª edição do Festival Bike Arte ocorrerá em 27 de agosto no extremo sul da cidade, na região do Grajaú.

Saiba mais: https://www.facebook.com/bikearte