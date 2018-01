Ciclistas realizarão ato por mais segurança

No próximo domingo, 6, grupos de pedal da capital e da grande São Paulo se encontrarão no Pacaembu.

Trata-se do evento “1º Grande Encontro de Ciclistas”, organizado no Facebook e que conta com mais de mil pessoas interessadas.

Na página, os organizadores explicam que o propósito é reunir o maior número de ciclistas para cobrar dos governantes mais segurança.

O evento tem início às 9h e grupos irão sair de diversas partes da cidade até o local.

